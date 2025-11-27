В Вологде пройдет турнир по боксу «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
В Вологде 28 ноября в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» сойдутся боксеры-тяжеловесы: мастер спорта международного класса, действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2020) россиянин Алексей Папин и чемпион Африки по версиям UBO и WBO камерунец Ролли Ламберт Фогум.
Для выявления сильнейшего спортсмены проведут 8 раундов по 3 минуты.
В другом бою в боксерском ринге сойдутся два бойца ММА – обладатель Гран-при лиги ACA в тяжелом весе, 30-летний россиянин Евгений Гончаров и 37-летний американский боец смешанного стиля Грег Харди. Формат их поединка – 4 раунда по 3 минуты.
Прямая трансляция с арены Дворца спорта «Вологда» – на канале РЕН ТВ в 23:00
