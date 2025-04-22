В Великобритании закроют веганские рестораны Хэмилтона и Ди Каприо

Принадлежащая семикратному чемпиону «Формулы 1» Льюису Хэмилтону международная сеть веганских ресторанов Neat Burger объявила о намерении закрыть два последних заведения в Великобритании.

Суд обязал ресторан Собчак выплатить 1 млн рублей

Как пишет The Sun, причиной закрытия сети, в списке инвесторов которой также значится голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, стали «значительные финансовые трудности».

Представитель Neat Burger подтвердил газете, что руководством «было принято трудное решение», отказавшись от дополнительных комментариев.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен запустить производство мясной продукции, приготовленной по технологии су-вид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:БизнесРесторанСпортсменыФормула-1

Горячие новости

Все новости

партнеры