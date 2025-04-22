В Великобритании закроют веганские рестораны Хэмилтона и Ди Каприо
Принадлежащая семикратному чемпиону «Формулы 1» Льюису Хэмилтону международная сеть веганских ресторанов Neat Burger объявила о намерении закрыть два последних заведения в Великобритании.
Как пишет The Sun, причиной закрытия сети, в списке инвесторов которой также значится голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, стали «значительные финансовые трудности».
Представитель Neat Burger подтвердил газете, что руководством «было принято трудное решение», отказавшись от дополнительных комментариев.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен запустить производство мясной продукции, приготовленной по технологии су-вид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Украинские войска атаковали Крым
- AliExpress назвал самые популярные в России наушники
- В Москве были задержаны подростки, жестоко избившие восьмиклассника
- Китайские врачи вживили в человека «чип трезвости»
- В Великобритании закроют веганские рестораны Хэмилтона и Ди Каприо
- Радио JAZZ приглашает в музыкальное путешествие на семи языках
- Путин принял приглашение посетить Оман от султана страны
- Путин выразил соболезнования после смерти Церетели
- Россия вошла в топ-6 самых умных стран мира
- Во время стрельбы в Индии погибли десятки туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru