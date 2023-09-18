В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в футбол
18 сентября 202305:02
Российские футбольные сборные и клубы не будут допущены к европейским соревнованиям до завершения ситуации вокруг Украины, сообщил Sportklub президент УЕФА Александер Чеферин.
Также он высказался о разрыве спонсорского контракта с компанией «Газпром», назвав это символическим актом. «После начала СВО трудно вокруг стадиона, где сотни миллионов людей смотрят игры, рекламировать эту компанию», — отметил Чеферин.
Ранее Украина призвала отстранить россиян от работы в УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: магазины в России заполнены продуктами
- В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в футбол
- В Белом доме заявили о росте количества критикующих помощь и расходы на Украину конгрессменов
- Байден захотел изменить работу СБ ООН
- На Украине заявили, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве
- Володин заявил, что обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные автомобили
- На Украине пообещали скрывшимся от мобилизации проблемы по возвращении в страну
- Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией
- В Москве задержан живодер, засунувший кота в микроволновку
- Слуцкий: НАТО упустил шанс избежать конфликта на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru