В UEFA осудили стюардов за избиение болельщиков на матче Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций осудил стюардов, которые избили болельщиков на Чемпионате Европы в Германии. Такой комментарий в UEFA дали ТАСС по поводу инцидента, который имел место в матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении 1 июля.

В организации подчеркнули, что осуждают любое насильственное поведение. События, которые попали на видео, сейчас расследует полиция.

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В время послематчевой серии пенальти один из болельщиков Португалии хотел выбежать на поле, чтобы поздравить Криштиану Роналду с забитым 11-метровым. Появилось видео, как несколько человек в спецодежде стюардов избивают этого человека в тоннеле стадиона во Франкфурте. Рядом с ним лежал на полу другой болельщик со скованными за спиной руками.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», UEFA также начал расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, который он продемонстрировал после забитого мяча в матче с командой Австрии в 1/8 финала Евро-2024. Речь идёт о «волке» - жесте турецких националистов.

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Фото: uefa.com
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