В UEFA осудили стюардов за избиение болельщиков на матче Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций осудил стюардов, которые избили болельщиков на Чемпионате Европы в Германии. Такой комментарий в UEFA дали ТАСС по поводу инцидента, который имел место в матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении 1 июля.

В организации подчеркнули, что осуждают любое насильственное поведение. События, которые попали на видео, сейчас расследует полиция.