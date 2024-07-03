Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в четвертьфинал Евро-2024
3 июля 202405:17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Турции по футболу с выходом команды в 1/4 финала чемпионата Европы, сообщает RT.
Она победила Австралию. «Желаю нашим парням успехов на пути к чемпионству», — заявил глава государства.
Игра в Лейпциге завершилась со счётом 2:1.
Турция сыграет с Нидерландами 6 июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru