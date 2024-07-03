Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в четвертьфинал Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Турции по футболу с выходом команды в 1/4 финала чемпионата Европы, сообщает RT.

Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро-2024

Она победила Австралию. «Желаю нашим парням успехов на пути к чемпионству», — заявил глава государства.

Игра в Лейпциге завершилась со счётом 2:1.

Турция сыграет с Нидерландами 6 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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