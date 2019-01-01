«В УЕФА нет коррупции». РФС об обвинении в адрес Платини
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН объяснил, почему сомневается в справедливости обвинений в адрес Мишеля Платини.
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает The Independent. Издание отмечает, что задержание Платини связано с выборами места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Напомним, в декабре 2010 года им был выбран Катар. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило этого факта. Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН опроверг информацию о коррупции в Союзе европейских футбольных ассоциаций. По его словам, на сегодняшний день ее присутствие в УЕФА просто невозможно.
«Да нет там никакой коррупции в УЕФА. Если бы была коррупция, то давно бы уже всех поарестовывали. Сегодня невозможно что-то сделать и быть незамеченным. Тем более, сейчас вообще в Европе ввели жесточайший контроль за любым перемещением средств. Поэтому я не думаю, что это что-то могло быть. Особенно в последние годы», - заявил он.
Кроме того, Колосков предположил, что обвинения, выдвинутые в адрес бывшего президента УЕФА Мишеля Платини неслучайны. Почетный президент РФС напомнил, что именно в этом году заканчивается срок его дисквалификации по делу Международной федерации футбола.
«Он давно уже в УЕФА не работает, поэтому бессмысленно здесь какие-то связи искать. Что касается самого факта, для меня это, конечно, как гром среди ясного неба. Во-первых, я знаю Планини не очень хорошо, потому что мне с ним не пришлось работать, к сожалению. Его избрали, он меня из состава исполкома вывел. Поэтому у меня нет никаких личных впечатлений о его работе, как руководителя. А что касается самого факта…Прошло девять лет! 2 декабря 2010 года Катар вместе с нами избрали в качестве страны организатора. Так почему только сейчас возникла какая-то здесь возня вокруг этого? Вот это для меня очень непонятно. Могу предположить, что это может быть связано с тем, что в этом году заканчивается срок дисквалификации по делу ФИФА и он для кого-то представлял определенную опасность, как конкурент. Это тоже нельзя, с моей точки зрения, не принимать во внимание. А так, если взяли под стражу, значит, есть основания. Хотя я сомневаюсь», - заключил собеседник НСН.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв заявил в эфире НСН, что скандал в Международной федерации футбола вокруг главы УЕФА Мишеля Платини задвинет Европу на задворки ФИФА.
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