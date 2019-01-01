Эксперт: Лига Наций подарила футболу много «хороших моментов»

«Непонятно, как Португалия будет играть в отборочном цикле [чемпионата Европы]. Как я понимаю, задача попадания на чемпионат Европы, в финальную часть решена. Вполне возможно, что не самым сильным составом будет выступать, и это будет влиять на спортивный интерес. А так матчи были интересные, может, не такие яркие, но это объяснимо тем, что после долгого сезона игроки уже находятся не в оптимальной форме. Но жажда борьбы была, мотивация была у игроков. Увидели много достаточно хороших эпизодов. Плюс все сильные игроки, все звезды выступали за свои команды», - сказал он.

Несмотря на неудачу российской сборной, участие в Лиги Наций было для команды полезным, уверен специалист.

«Мы не пробились, не заняли первого места. Но сами по себе игры, интерес, чтобы бороться, важны. Лишний раз увидеться, лишний раз сыграть. Это аспект я считаю более важным, чем выступление нашей команды», - добавил он.

Отметим, что сборная Португалии в турнирах УЕФА завоевала свой первый трофей с 2016 года, когда победила на чемпионате Европы во Франции.

