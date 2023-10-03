В УЕФА извинились за допуск юношеских сборных России
Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), глава футбольной ассоциации Швеции Карл-Эрик Нильссон принял извинения за предложение допустить юношеские сборные России к турнирам.
Он отметил, что его позицию восприняли неправильно, что он не продолжает отстаивать общее мнение, сообщает пресс-служба шведской спортивной конфедерации.
«Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», — подчеркнул Нильссон.
Ранее Латвия заявила о бойкоте матчей с юношескими сборными России по футболу, которые по решению УЕФА возвращены к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru