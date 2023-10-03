В УЕФА извинились за допуск юношеских сборных России

Он отметил, что его позицию восприняли неправильно, что он не продолжает отстаивать общее мнение, сообщает пресс-служба шведской спортивной конфедерации.

«Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми», — подчеркнул Нильссон.

Ранее Латвия заявила о бойкоте матчей с юношескими сборными России по футболу, которые по решению УЕФА возвращены к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

