Шведские футболисты отказались играть с россиянами

По его словам, таким образом Швеция поступает также, как ранее Дания и Англия.

«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами», - сказал он.

Ранее футбольные ассоциации Англии и Дании заявили, что откажутся встречаться с российскими командами, даже если их допустит УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

