Шведские футболисты отказались играть с россиянами
27 сентября 202316:39
Глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что национальные сборные страны не будут играть с российскими командами, сообщает РИА Новости.
По его словам, таким образом Швеция поступает также, как ранее Дания и Англия.
«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами», - сказал он.
Ранее футбольные ассоциации Англии и Дании заявили, что откажутся встречаться с российскими командами, даже если их допустит УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru