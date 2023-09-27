Шведские футболисты отказались играть с россиянами

Глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что национальные сборные страны не будут играть с российскими командами, сообщает РИА Новости.

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По его словам, таким образом Швеция поступает также, как ранее Дания и Англия.

«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами», - сказал он.

Ранее футбольные ассоциации Англии и Дании заявили, что откажутся встречаться с российскими командами, даже если их допустит УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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