В ЦСКА опровергли информацию об отказе футболистов от вакцинации

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов заявил, что информация об отказе футболистов от вакцинации является полной ерундой, сообщает Sport24.

По его словам, никакого коллективного решения команды отказаться от прививки не было.

«У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент», - подчеркнул Аксёнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время сборов игрокам ЦСКА предложили привиться от коронавируса, однако они приняли коллективное решение и сообщили руководству о своём отказе от вакцинации, сообщает Ura.ru.