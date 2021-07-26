В тренерский штаб Карпина в сборной России вошли два испанца

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кто будет помогать ему в работе с национальной командой.

В тренерский штаб сборной России войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также испанцы Луис Мартинес и Джонатан Альба, работающие вместе с Карпиным в ФК «Ростов».

Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу

«Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это станут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич - они будут предоставлять мне всю информацию», - сказал Карпин журналистам.

Виктор Онопко в качестве игрока выступал за донецкий «Шахтер», московский «Спартак» и ряд других клубов. В качестве тренера он с 2009 по 2020 годы работал в ЦСКА, где помогал Хуанде Рамосу, Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко.

Николай Писарев большую часть карьеры игрока провел в «Спартаке» и «Торпедо». В 2010-2016 годах он работал главным тренером молодежной сборной России.

Тренер вратарей Виталий Кафанов работает старшим тренером в «Ростове», который возглавляет Валерий Карпин. В качестве тренера он также работал с юношеской сборной России, сборной Казахстана и в казанском «Рубине».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуВалерий Карпин
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