В тренерский штаб Карпина в сборной России вошли два испанца
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кто будет помогать ему в работе с национальной командой.
В тренерский штаб сборной России войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также испанцы Луис Мартинес и Джонатан Альба, работающие вместе с Карпиным в ФК «Ростов».
«Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это станут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич - они будут предоставлять мне всю информацию», - сказал Карпин журналистам.
Виктор Онопко в качестве игрока выступал за донецкий «Шахтер», московский «Спартак» и ряд других клубов. В качестве тренера он с 2009 по 2020 годы работал в ЦСКА, где помогал Хуанде Рамосу, Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко.
Николай Писарев большую часть карьеры игрока провел в «Спартаке» и «Торпедо». В 2010-2016 годах он работал главным тренером молодежной сборной России.
Тренер вратарей Виталий Кафанов работает старшим тренером в «Ростове», который возглавляет Валерий Карпин. В качестве тренера он также работал с юношеской сборной России, сборной Казахстана и в казанском «Рубине».
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