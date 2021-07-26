Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу
Валерий Карпин и Российский футбольный союз (РФС) объявили о подписании контракта, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» стал наставником сборной России по футболу, сообщает пресс-служба РФС.
Таким образом Карпин официально вступил в должность главного тренера национальной команды. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года, при этом предусмотрена возможность продления.
Отмечается, что Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». Глава РФС Александр Дюков заявил, что он «противник совмещения», однако в данном случае это будет «краткосрочная история»
Ранее РФС принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. По словам Дюкова, решение было принято совместно со специалистом, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru