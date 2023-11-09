Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP

По результатам жеребьёвки турнира восьми сильнейших теннисистов мира россияне попали в «Красную группу», в которой также сыграют Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).

В «Зелёную группу» попали первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия), а также Янник Синнер (Италия), Стефанос Циципас (Греция) и Хольгер Руне (Дания).

Итоговый чемпионат ATP стартует 12 ноября стартует в итальянском Турине. Из каждой группы в плей-офф выйдут по два лучших теннисиста.

Ранее россиянка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд впервые в карьере выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде, сообщает RT.

