Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP 2023 года сыграют в одной группе.
По результатам жеребьёвки турнира восьми сильнейших теннисистов мира россияне попали в «Красную группу», в которой также сыграют Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).
В «Зелёную группу» попали первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия), а также Янник Синнер (Италия), Стефанос Циципас (Греция) и Хольгер Руне (Дания).
Итоговый чемпионат ATP стартует 12 ноября стартует в итальянском Турине. Из каждой группы в плей-офф выйдут по два лучших теннисиста.
Ранее россиянка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд впервые в карьере выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru