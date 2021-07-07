«На прошлое тут не списать». Мельдоний у российских гребцов назвали «очень странным» явлением

«Если докажут, что они принимали этот препарат, скорее всего, будет дисквалификация. Очень странно, непонятно, откуда он взялся. Потому что не только врачи, но и все спортсмены знают, что мельдоний принимать нельзя ни в коем случае. Мельдоний давно вошел в число запрещенных. Несколько лет назад уже был скандал, связанный с большим количеством положительных проб. Это было связано с тем, что мельдоний долго выводится из организма. У спортсменов, принимавших его на законных основаниях, после вступление в действие нового запрещенного списка были положительные пробы. Но эти проблемы решили. На протяжении довольно длительного времени у нас не было положительных проб на мельдоний, поскольку спортсмены перестали его употреблять. Прошло несколько лет и тут уже не списать на то, что он не вывелся», - сказал Мелехин.

По его словам, мельдоний не дает спортсменам какого-то «страшного» преимущества над соперниками, а ученые до сих пор спорят об его эффективности.

«До момента запрета мельдоний активно принимался спортсменами в России. Это не гормональный препарат, не стероид. Мнения ученых об его эффективности разошлись. Кто-то говорит, что это «пустышка», есть и другое мнение о том, что он помогает пережить нагрузки на сердце. Каких-то явных, «страшных» преимуществ он не дает», - заключил собеседник НСН.