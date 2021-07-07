«На прошлое тут не списать». Мельдоний у российских гребцов назвали «очень странным» явлением
Мельдоний не дает спортсменам «страшного» преимущества, и его давно не употребляют в России, заявил НСН Илья Мелехин.
Все спортсмены давно знают, что мельдоний входит в число запрещенных препаратов, так что его обнаружение в пробах российских гребцов выглядит странным, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач спортивной медицины Илья Мелехин.
Ранее стало известно, что члены сборной России по гребле Павел Сорин и Никита Моргачев сдали положительные пробы на мельдоний. Как отметил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, есть надежда на отрицательный результат «пробы Б», но велика вероятность, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде в Токио.
«Если докажут, что они принимали этот препарат, скорее всего, будет дисквалификация. Очень странно, непонятно, откуда он взялся. Потому что не только врачи, но и все спортсмены знают, что мельдоний принимать нельзя ни в коем случае. Мельдоний давно вошел в число запрещенных. Несколько лет назад уже был скандал, связанный с большим количеством положительных проб. Это было связано с тем, что мельдоний долго выводится из организма. У спортсменов, принимавших его на законных основаниях, после вступление в действие нового запрещенного списка были положительные пробы. Но эти проблемы решили. На протяжении довольно длительного времени у нас не было положительных проб на мельдоний, поскольку спортсмены перестали его употреблять. Прошло несколько лет и тут уже не списать на то, что он не вывелся», - сказал Мелехин.
По его словам, мельдоний не дает спортсменам какого-то «страшного» преимущества над соперниками, а ученые до сих пор спорят об его эффективности.
«До момента запрета мельдоний активно принимался спортсменами в России. Это не гормональный препарат, не стероид. Мнения ученых об его эффективности разошлись. Кто-то говорит, что это «пустышка», есть и другое мнение о том, что он помогает пережить нагрузки на сердце. Каких-то явных, «страшных» преимуществ он не дает», - заключил собеседник НСН.
С 1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных препаратов. В его применении были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову. Некоторые из них были дисквалифицированы.
В 2018 году российский керлингист Александр Крушельницкий завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане. Однако в его организме обнаружили мельдоний, после чего спортсмена дисквалифицировал и он был вынужден вернуть медаль.
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