В США призвали забрать спортивные награды у сменивших пол мужчин
Американским властям следует аннулировать спортивные награды, полученные сменившим пол мужчинам за участие в женских соревнованиях. Об этом заявило Министерство образования США.
В ведомстве указали, что направили соответствующие обращения в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций средних школ штатов (NFHS).
«Необходимо вернуть спортсменам женского пола рекорды, звания, награды и признание, неправомерно присвоенные биологическим мужчинам», - говорится в заявлении.
Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что трансгендерам необходимо запретить участие в мировом спорте и отправить их на лечение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru