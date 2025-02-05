Трамп подпишет указ, запрещающий участие трансгендерных женщин в спорте
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, запрещающий участие людей, при рождении имеющих мужской пол, в женских спортивных соревнованиях страны, сообщает ESPN. Ожидается, что указ будет подписан в среду во второй половине дня по местному времени.
Член палаты представителей Нэнси Мейс заявила, что данный указ направлен на восстановление справедливости и защиту прав спортсменок, которые долгое время трудились, чтобы соревноваться на высоком уровне. Это решение также ставит под вопрос участие трансгендерных спортсменов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) в Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.
После своей инаугурации Трамп подписал несколько указов, включая закрытие всех программ инклюзивности в федеральных органах власти и признание только двух полов. Международный олимпийский комитет в 2021 году опубликовал принципы, по которым трансгендерные спортсмены могут участвовать в соревнованиях.
В 2024 году, несмотря на отсутствие гендерного теста, участницы из Алжира и Тайваня, Иман Хелиф и Линь Юйтин, завоевали золотые медали в женском боксе на Олимпийских играх в Париже, передает «Радиоточка НСН».
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