Президент США Дональд Трамп подпишет указ, запрещающий участие людей, при рождении имеющих мужской пол, в женских спортивных соревнованиях страны, сообщает ESPN. Ожидается, что указ будет подписан в среду во второй половине дня по местному времени.

Член палаты представителей Нэнси Мейс заявила, что данный указ направлен на восстановление справедливости и защиту прав спортсменок, которые долгое время трудились, чтобы соревноваться на высоком уровне. Это решение также ставит под вопрос участие трансгендерных спортсменов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) в Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.