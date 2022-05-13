Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

Отмечается, что на данный момент Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Подмосковья. Сотрудники ФСИН уже провели с ней переговоры о возможном обмене на Бута.

Суд США в 2012 году приговорил Виктора Бута к 25 годам тюрьмы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии.

