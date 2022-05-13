Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер
Осужденного в Соединенных Штатах россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
Отмечается, что на данный момент Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Подмосковья. Сотрудники ФСИН уже провели с ней переговоры о возможном обмене на Бута.
Суд США в 2012 году приговорил Виктора Бута к 25 годам тюрьмы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии.
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