Девять российских борцов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
Девять российских борцов получили двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентство по тестированию (ITA).
В частности, спортсмены были наказаны за употребление запрещенных веществ на основании данных московской лаборатории (LIMS).
По решению ITA, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская были дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года, а Алексей Щеков - до 1 марта 2024 года. Дисквалификация Дарьи Лексиной и Елены Востриковой истекла 1 марта 2023 года.
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru