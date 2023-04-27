Девять российских борцов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

В частности, спортсмены были наказаны за употребление запрещенных веществ на основании данных московской лаборатории (LIMS).

По решению ITA, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская были дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года, а Алексей Щеков - до 1 марта 2024 года. Дисквалификация Дарьи Лексиной и Елены Востриковой истекла 1 марта 2023 года.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

