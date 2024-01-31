В США назвали бронзовые медали России на Олимпиаде-2022 абсурдом

«Справедливый и честный результат — это применение специальных дисциплинарных правил и присуждение бронзы сборной Канады», — цитирует газета главу USADA.

Фигуристы Канады по итогу проката в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года заняли четвертое место.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. После аннулирования результатов спортсменки на Олимпиаде 2022 года сборная России по фигурному катанию была лишена золота в командном турнире, опустившись с первого места на третье. При этом золото досталось США, серебро — Японии.

Как сообщила в интервью с «Радиоточкой НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, дисквалификация Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.

