В США назвали бронзовые медали России на Олимпиаде-2022 абсурдом
Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что присуждение сборной России по фигурному катанию бронзовых наград командного турнира Олимпийских игр — 2022 после дисквалификации Камилы Валиевой является абсурдом. Его слова приводит издание USA Today.
«Справедливый и честный результат — это применение специальных дисциплинарных правил и присуждение бронзы сборной Канады», — цитирует газета главу USADA.
Фигуристы Канады по итогу проката в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года заняли четвертое место.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. После аннулирования результатов спортсменки на Олимпиаде 2022 года сборная России по фигурному катанию была лишена золота в командном турнире, опустившись с первого места на третье. При этом золото досталось США, серебро — Японии.
Как сообщила в интервью с «Радиоточкой НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, дисквалификация Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru