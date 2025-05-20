В США хоккеиста «Вашингтона» Алексеева арестовали в состоянии опьянения

Полиция задержала российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил портал ARL Now.

По данным издания, хоккеист был задержан в округе Арлингтон в ночь на субботу. Свидетель сообщил в полицию о драке около одного из местных заведений. В отчете правоохранителей указано, что Алексеев арестован по обвинению в «нахождении в нетрезвом виде в общественном месте». Спортсмена доставили в полицейский участок и позже отпустили.

Как отметили в «Вашингтон Кэпиталз», клуб осведомлен о случившемся и собирает дополнительную информацию.

Александру Алексееву 25 лет, хоккеист играет за команду из Вашингтона с 2021 года. В апреле в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем» спортсмен получил удар клюшкой и лишился нескольких зубов, пишет RT.

