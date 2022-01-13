В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Жиго

Французский футболист Самюэль Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. Его контракт с московским клубом истекает летом.

До этого стало известно, что экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, который сейчас выступает за «Химки», предложил Александру Кокорину перейти в подмосковный клуб из итальянской «Фиорентины».