В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Жиго

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго не уходит из клуба, рассказал Sport24 со ссылкой на главу пресс-службы команды Дмитрия Зеленова.

Ранее в RT сообщили, что футболист Самюэль Жиго скоро перейдет в турецкий клуб «Трабзонспор».

Зеленов опроверг слухи турецких СМИ, подчеркнув, что спортсмен готовится к сбору.

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Французский футболист Самюэль Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. Его контракт с московским клубом истекает летом.

До этого стало известно, что экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, который сейчас выступает за «Химки», предложил Александру Кокорину перейти в подмосковный клуб из итальянской «Фиорентины».

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ФОТО: ФОТО spartak.com
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