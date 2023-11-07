В Сочи прошел гранд-финал парусного турнира Tenzor International Cup 2023
В Сочи 5 ноября прошел гранд-финал международного парусного турнира Tenzor International Cup 2023. Чемпионом гонки стала команда NORD Константина Носова, получив приз в 400 тысяч рублей.
Серебро досталось команде FATA MORGANA Виктора Сережкина (250 тысяч рублей), бронзовые медали и чек на 150 тысяч рублей забрали яхтсмены команды АХМАТ. В женском зачете лучшей рулевой гранд-финала стала Елена Мухаметзянова из команды Skolkovo Sailing Team-1. Участницы-яхтсменки получили специальные призы от косметического бренда Alexskin, винного бренда Chateau Tamagne и гоночного клуба WRace.
Почетными гостями церемонии награждения стали глава Федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев, исполнительный директор ФПМС Павел Соболев и президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Александр Мазурин.
Главный трофей серии – Кубок Tenzor International Cup 2023 достался чемпионам общего зачета – команде АХМАТ, которая по итоговым результатам за четыре этапа обошла команды Bars Sailing Team и Nord. Призеры по итогам серии получили сертификаты на круизы от туристического бутика L’avantage.
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