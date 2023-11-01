В Сочи пройдет гранд-финал парусного турнира Tenzor International Cup 2023

Заключительный этап определит лучшую команду сезона, которая станет обладателем кубка соревнования. Спортсмены также разыграют денежный приз в размере 800 тысяч рублей, учрежденный титульным партнером регаты – финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group, а также различные подарки от партнеров этапа.

Гонка пройдет в яхтенном порту Sochi Grand Marina, откуда жители и гости Сочи смогут наблюдать за соревнованием. Заезд состоится с прямым судейством на воде, главным рефери назначен Николай Юшков – мастер спорта международного класса, судья международной категории по парусному спорту, спортивный тренер высшей категории.

В мероприятии примут участие более 70 яхтсменов из 16 регионов России, а также спортсмены из Белоруссии и Сербии. В общем зачете лидируют команды «АХМАТ» (Чеченская республика), Bars Sailing Team (Владивосток-Москва-Таганрог), а также «Русские богатыри» (Москва-Санкт-Петербург).

«Этой регатой мы открываем зимний парусный сезон в Сочи! На подиум претендует большое количество сильных команд, и победы достойна каждая! Наш турнир очень многогранен — команды соревнуются в разных условиях и на разных акваториях», - заявила организатор турнира Екатерина Цепляева.

Соревнование включено в календарь Всероссийской Федерации парусного спорта. Регата пройдет в классе яхт МХ700.