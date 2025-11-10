В Сочи определили чемпионов гранд-финала Tenzor Elite Cup 2025
В Сочи завершился гранд-финал международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025. В заключительном этапе участвовали 70 яхтсменов из России и Турции.
Победителем с результатом в 12 очков стала команда Aladdin с рулевым Даниилом Майстровским. Второе место на пьедестале с 15 очками заняла команда Gulnara and Hamsters и Михаил Яцун. Бронзу финального этапа с 19 очками и серебро в серии завоевал экипаж Bars Sailing Team. Рулевой Максим Батраков, комментируя общий успех, отметил, что гонка была непростой.
В специальной номинации женского зачета в гранд-финале и в серии победы удостоилась рулевая команды PTICHKI Sailing Team Эльвира Пинчук, представляющая Ижевск. Международный статус регаты подчеркнуло участие сборной команды Турции Das Sailing Team. В десятке сильнейших гранд-финала финишировали команды Russo Trans, W Sailing Team, Sochi Sailing Team, S-KOTIKI.
По сумме всех четырех этапов летней серии Tenzor Elite Cup 2025 подиум заняли сильнейшие: 1 место — команда «Aladdin» (86 очков), 2 место — команда «Bars Sailing Team» (132 очка), 3 место — команда «Ptichki Sailing Team» (132 очка).
В октябре 2023 года команда журналистов НСН приняла участие в гонке СМИ в рамках завершения сезона в яхт-клубе Tenzor Sailing Club. Несмотря на то, что для всех участников команды это был дебют, яхтсмены НСН поделили второе-третье место с командой МИР24, обойдя команды других СМИ, напоминает «Радиоточка НСН».
