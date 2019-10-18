Шоу начинается. В США стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию

Этапом Гран-при в Лас Вегасе сегодня стартует новый сезон фигурного катания. Безо всякого сомнения внимание, прежде всего, будет приковано к женщинам. В сумасшедшую конкуренцию между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой вмешаются Анна Щербакова.

Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя спортсменка готовится выполнить два четверных лутца (сольно и в каскаде с тройным тулупом) в произвольной программе. Пока на международных соревнованиях ей этого не удавалось. Но на этапе Кубка России в Йошкар-Оле она прыгнула-таки два четверных лутца.

Еще есть невероятная, женственная Елизавета Туктамышева. Она намерена отказаться от каскада «тройной флип — тройной тулуп» в короткой программе. 22-летняя спортсменка планирует вернуться к более привычной комбинации — каскаду из двух тройных тулупов. Правда, потеря в базовой стоимости элементов после замены каскада составит 1,1 балла.

Словом, все внимание дамам. Драться за победу они будут очень азартно.