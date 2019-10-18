Шоу начинается. В США стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию
В этом выпуске НСН-СПОРТ материалы о шансах российских фигуристов на Skate America, и о советах олимпийской чемпионки - на кого из молодых талантов обратить особое внимание.
Этапом Гран-при в Лас Вегасе сегодня стартует новый сезон фигурного катания. Безо всякого сомнения внимание, прежде всего, будет приковано к женщинам. В сумасшедшую конкуренцию между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой вмешаются Анна Щербакова.
Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя спортсменка готовится выполнить два четверных лутца (сольно и в каскаде с тройным тулупом) в произвольной программе. Пока на международных соревнованиях ей этого не удавалось. Но на этапе Кубка России в Йошкар-Оле она прыгнула-таки два четверных лутца.
Еще есть невероятная, женственная Елизавета Туктамышева. Она намерена отказаться от каскада «тройной флип — тройной тулуп» в короткой программе. 22-летняя спортсменка планирует вернуться к более привычной комбинации — каскаду из двух тройных тулупов. Правда, потеря в базовой стоимости элементов после замены каскада составит 1,1 балла.
Словом, все внимание дамам. Драться за победу они будут очень азартно.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду, многократная чемпионка мира Наталья Бестемьянова рассказала НСН, что для нее самое интересное на первом этапе Гран-При.
«В первую очередь я бы посоветовала следить за танцевальной программой, где будут выступать пара Александра Степанова – Иван Букин. Интрига сохраняется, потому что никто не видел их программы. Интересен первый старт Натана Чена, который выиграл в прошлом году чемпионат мира. Он - уникальный спортсмен, он очень прогрессирует. Там же будут выступать наши Дима Алиев и Роман Савосин, только перешедший из юниоров. В общем, будет интересно», - считает Наталья Бестемьянова.
Двукратный чемпион мира американец Нейтан Чен ни много ни мало заявил, что как минимум, выполнит три четверных прыжка в произвольной программе, и вероятно, что он прыгнет и все четыре. Конечно, нашим новобранцам будет сложновато, но молодость и правильное спортивное безрассудство берет города.
Возвращаясь к словам Натальи Бестемьяновой о танцах льду, там Россия бесспорно может рассчитывать на медали. Помимо упомянутых Степановой и Букина, в Лас-Вегас прилетели Тиффани Загорски с Джонатан Гуррейро. Очень яркая самобытная пара, музыкальная и несомненно талантливая.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин станут единственной российской парой на турнире спортивных пар.
Изначально планировалось участие Натальи Забияко и Александра Энберта, но спортсмены приостановили карьеру из-за болезни партнера.
Основными конкурентами Павлюченко и Ходыкина китайцы Чен Пэнь и Ян Цзинь — они в начале сезона выиграли Shanghai Trophy.
Одним словом, поклонников фигурного катания ожидает удовольствие длиной в несколько месяцев. Сезон открыт.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению
- Эрдоган хочет договориться с Путиным о выводу курдов из Манбиджа
- Путин одобрил создание Военно-строительной компании
- Путину доверяют более 73% россиян
- Генштаб ВСУ обвинил Россию в подготовке к военной агрессии