В Сенегале заявили о возможности сыграть со сборной России
Футбольная сборная Сенегала может провести товарищеский матч против национальной команды России. Как сообщает Sport24, об этом заявил президент сенегальской Федерации футбола Огюстен Сенгор.
По его словам, у сборной Сенегала, занимающей 18-е место в рейтинге ФИФА, запланированы матчи в рамках отбора к чемпионату мира, однако есть два окна: в ноябре 2025 года и в марте 2026-го.
«Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим», - заключил Сенгор.
Ранее в Федерации футбола Чили заявили о достижении договорённости о товарищеском матче со сборной России в 2025 году, сообщает RT.
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