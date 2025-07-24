В Сенегале заявили о возможности сыграть со сборной России

Футбольная сборная Сенегала может провести товарищеский матч против национальной команды России. Как сообщает Sport24, об этом заявил президент сенегальской Федерации футбола Огюстен Сенгор.

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По его словам, у сборной Сенегала, занимающей 18-е место в рейтинге ФИФА, запланированы матчи в рамках отбора к чемпионату мира, однако есть два окна: в ноябре 2025 года и в марте 2026-го.

«Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим», - заключил Сенгор.

Ранее в Федерации футбола Чили заявили о достижении договорённости о товарищеском матче со сборной России в 2025 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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