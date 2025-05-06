СМИ: В Бразилии опровергли информацию о матче со сборной России
6 мая 202517:03
Бразильская футбольная сборная не планирует никаких матчей против национальной команды России. Об этом со ссылкой на конфедерацию футбола страны (CBF) сообщает CNN Brasil.
Неназванный представитель CBF заявил телеканалу, что «никаких игр против российских комманд не планируется».
«Ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта», - ответил собеседник CNN Brasil на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) обсуждает проведение товарищеского матча со сборной Бразилии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru