СМИ: В Бразилии опровергли информацию о матче со сборной России

Бразильская футбольная сборная не планирует никаких матчей против национальной команды России. Об этом со ссылкой на конфедерацию футбола страны (CBF) сообщает CNN Brasil.

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Неназванный представитель CBF заявил телеканалу, что «никаких игр против российских комманд не планируется».

«Ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта», - ответил собеседник CNN Brasil на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) обсуждает проведение товарищеского матча со сборной Бразилии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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