В СБР заявили, что основным сборным хватает патронов

Основные сборные России по биатлону не испытывают недостатка в патронах. Об этом заявила член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий в ответ на заявления чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова о нехватке патронов в национальной команде. Об этом сообщил «Спорт день за днем».

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Вместе с тем Богалий признала, что в некоторых регионах есть проблемы, в частности, с финансированием. Основной удар на себя принимает детско-юношеский спорт, отметила она.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что отношение к людям в российском биатлоне оставляет желать лучшего. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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