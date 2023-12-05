В СБР заявили, что основным сборным хватает патронов
Основные сборные России по биатлону не испытывают недостатка в патронах. Об этом заявила член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Анна Богалий в ответ на заявления чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова о нехватке патронов в национальной команде. Об этом сообщил «Спорт день за днем».
Вместе с тем Богалий признала, что в некоторых регионах есть проблемы, в частности, с финансированием. Основной удар на себя принимает детско-юношеский спорт, отметила она.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что отношение к людям в российском биатлоне оставляет желать лучшего. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru