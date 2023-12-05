В СБР заявили, что основным сборным хватает патронов

Вместе с тем Богалий признала, что в некоторых регионах есть проблемы, в частности, с финансированием. Основной удар на себя принимает детско-юношеский спорт, отметила она.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что отношение к людям в российском биатлоне оставляет желать лучшего. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

