Биатлонист Латыпов захотел потренироваться с норвежцами

Атлет пояснил, что хотел бы отметить нюансы подготовки сборной Норвегии и использовать их в своих тренировках.

Также в активе спортсмена победы на чемпионате мира среди юниоров и победы на Универсиаде.

Ранее олимпийские комитеты скандинавских стран выступили с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

