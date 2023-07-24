Биатлонист Латыпов захотел потренироваться с норвежцами

Бронзовый призер Олимпиады 2022 года в Пекине и чемпионата мира 2021 года в словенской Поклюке российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» о желании провести тренировочные сборы на протяжении месяца с норвежскими соперниками.

Международный союз биатлонистов заявил, что не готов к возвращению россиян

Атлет пояснил, что хотел бы отметить нюансы подготовки сборной Норвегии и использовать их в своих тренировках.

Также в активе спортсмена победы на чемпионате мира среди юниоров и победы на Универсиаде.

Ранее олимпийские комитеты скандинавских стран выступили с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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