В саудовском «Аль-Насре» заявили о желании сыграть с российскими клубами
Саудовский футбольный клуб «Аль‑Наср» готов провести товарищеский матч с российской командой, однако этому мешают проблемы с расписаниями. Об этом рассказал коммерческий директор клуба Жорди Дюранте в эфире «Матч ТВ».
По его словам, возможность товарищеских игр с российскими командами обсуждалась, «но сделать это сложно из‑за разных календарей». Дюранте пояснил, что клубы из РФ начинают тренировочные сборы в январе, когда в саудовском чемпионате возобновляется сезон.
«Если мы сможем найти подходящую дату, тогда почему бы и не сыграть?» — отметил коммерческий директор.
Между тем «Аль-Наср» договорился о продлении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, по данным СМИ, соглашение будет продлено на год, пишет RT.
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