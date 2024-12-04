Опрос: Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян

Кошки стали самыми распространенными питомцами в России в 2024 году, опередив собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов компании «Четыре Лапы».

Организация провела опрос среди 1,2 тысячи россиян.

«Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60%), на втором месте — собаки (58%)», — отмечается в исследовании.

Гораздо реже россияне заводят в качестве питомцев грызунов (5%) и рептилий (2%).

Исследователи выяснили, что более трети граждан регулярно посещают общественные заведения с питомцами, путешествуют вместе со своими любимцами 17% опрошенных, а 5% респондентов в случае отъезда пользуются сервисами вроде отелей для животных.

Лидером по количеству мест, куда пускают с животными, стала Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, третье разделили Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Более половины опрошенных рассказали, что им не хватает гостиниц, где можно остановиться с животными, еще 48% хотелось бы больше мест для выгула питомцев.

Между тем сервис SuperJob выяснил, что в Челябинске в 20% компаний живут домашние питомцы, которых заводят для борьбы с эмоциональным напряжением работников. Чаще всего организации заводят кошек и рыбок, пишет Ura.ru.

