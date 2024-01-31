В РУСАДА заявили о готовности сотрудничать с WADA по делу Валиевой
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что агентство не имеет полномочий для проведения расследования в отношении окружения Валиевой.
В организации также сообщили о готовности оказать содействие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании дела фигуристки.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Из заявления CAS следует, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно.
Дисквалификация лишает спортсменку ряда титулов. Сборная России по фигурному катанию также была лишена золота в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Как сообщила в интервью с «Радиоточкой НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, дисквалификация Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.
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