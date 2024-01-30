«Девочку жалко!»: Роднина задалась вопросом, как защищали Валиеву

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с НСН задалась вопросом, что сделал Олимпийский комитет России для защиты фигуристки Камилы Валиевой. Она отметила, что в комитете не работает, поэтому не знает детали ситуации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.