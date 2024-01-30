«Девочку жалко!»: Роднина задалась вопросом, как защищали Валиеву
Ирина Роднина заявила НСН, что не знает, какие шаги в ОКР предприняли для решения ситуации с обвинениями в допинге в адрес российской фигуристки.
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с НСН задалась вопросом, что сделал Олимпийский комитет России для защиты фигуристки Камилы Валиевой. Она отметила, что в комитете не работает, поэтому не знает детали ситуации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.
«Есть официальная версия. Что может сделать ОКР в данной ситуации, это вопросы не ко мне, так как я не член ОКР. Наверное, у нас просто не было либо сил, либо знаний, либо желания. Они (обвинители - прим. НСН) свою миссию выполнили, а мы только твердили, что все это несправедливо, девочку жалко. Я там не работаю, я не знаю, что мы сделали, какие действия в ОКР предприняли», - отметила она.
В заявлении ОКР говорится, что «все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены по сведения арбитров САS», но рассчитывать на беспристрастность и объективность этой структуры не приходится. Российскую сторону представляли квалифицированные юристы, подчеркивает комитет.
По словам Родниной, дисквалификация Валиевой стала возможной после достижения 18 лет, после организаторы даже изменили требования к соревнованиям.
«Сделали специально, выждали, когда ей исполнится 18 лет, когда то правило, которое было применено в 2022 году, перестало действовать. За это время они изменили возрастной ценз на взрослых соревнованиях, то есть, у нас фигуристы моложе 17 лет на взрослых соревнованиях появляться не будут», - добавила собеседница НСН.
Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, заявила ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова «Радиоточке НСН».
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