В РУСАДА пояснили, сможет ли Валиева участвовать в ледовых шоу

Как уточнили в агентстве, Валиева не может давать фигуристам советы по тренировкам, технике или питанию. Участие в шоу для нее возможно с оговоркой.

«Если в составе организаторов шоу есть определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», - пояснили в РУСАДА.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Позднее пресс-служба CAS обнародовала мотивировочную часть по делу российской фигуристки. Из документа следует, что Валиева не смогла доказать, что нарушила правила не намеренно.

Сама спортсменка на суде заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, напоминает «Радиоточке НСН»

