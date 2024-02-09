В РУСАДА пояснили, сможет ли Валиева участвовать в ледовых шоу
Фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), не может тренировать других спортсменов, но сохраняет возможность участия в ледовых шоу. Об этом пишет газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Как уточнили в агентстве, Валиева не может давать фигуристам советы по тренировкам, технике или питанию. Участие в шоу для нее возможно с оговоркой.
«Если в составе организаторов шоу есть определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», - пояснили в РУСАДА.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Позднее пресс-служба CAS обнародовала мотивировочную часть по делу российской фигуристки. Из документа следует, что Валиева не смогла доказать, что нарушила правила не намеренно.
Сама спортсменка на суде заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, напоминает «Радиоточке НСН»
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