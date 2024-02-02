Фигуристке Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала об ограничениях для фигуристки Камилы Валиевой в связи с ее дисквалификацией.
По словам Логиновой, Валиевой запрещено участвовать в показательных выступлениях под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России. Также спортсменку не допустят до спортивных сборов и тренировок.
Гендиректор РУСАДА добавила, что Валиевой также запретили вести административную деятельность в сфере спорта, сообщает «Газета.Ru».
Валиеву дисквалифицировали до 24 декабря 2025 года. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Енот оставил без света семь тысяч жителей Торонто
- Аргентина экстрадирует на родину обвиняемого в мошенничестве гражданина России
- Трамп пообещал уволить главу ФРС после переизбрания
- Ежик Пых Пыхыч предсказал раннюю и теплую весну
- Фигуристке Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях
- Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине
- Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов
- Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику
- Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале
- Джим Керри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru