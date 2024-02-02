Фигуристке Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях

По словам Логиновой, Валиевой запрещено участвовать в показательных выступлениях под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России. Также спортсменку не допустят до спортивных сборов и тренировок.

Гендиректор РУСАДА добавила, что Валиевой также запретили вести административную деятельность в сфере спорта, сообщает «Газета.Ru».

Валиеву дисквалифицировали до 24 декабря 2025 года. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), напоминает «Радиоточка НСН».

