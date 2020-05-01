В РУСАДА отказались от прогнозов после завершения расследования WADA
Заместитель генерального директора РУСАДА в эфире НСН описала дальнейший сценарий развития событий.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отчиталось о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов. По словам президента WADA Витольда Баньки, отдел расследований агентства изучил тысячи образцов атлетов из 28 организаций и в общей сложности 24 терабайта данных. В организации постановили, что возможным манипуляциям подвергались данные 145 атлетов — почти 50% от общего числа. К 153 спортсменам у WADA претензий пока не возникло.
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эфире НСН описала, какие дальнейшие действия будут предприниматься и WADA, и сами спортсмены.
«Никакие действия предприниматься не будут, равно, как и не могу дать прогнозов. Это дела были открыты по перепроверкам по пробам, которые Россия предоставила WADA в 2019-м году. Дела переданы в международные федерации по видам спорта», - отметила собеседница НСН.
Далее, как отметила Татьяна Пахноцкая, спортсмен получит уведомление о нарушении им антидопинговых правил. Весь пакет документов им будет предоставлен.
«Спортсмен может пойти суд, если что-то смущает и доказывать свою невиновность. Как правило, у больших федераций, к коим относится легкая атлетика, то есть свои дисциплинарные комитеты. Так что это стандартная процедура, ничего нового в этом деле тоже не будет»,- резюмировала замгендиректора РУСАДА.
Витольд Банька назвал проводимое расследование «самым сложным в истории борьбы с допингом».
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