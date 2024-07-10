В России зарегистрировали рекорд по одновременной игре в настольный теннис
Рекорд по одновременной игре в настольный теннис установили 6 июля на «Fonbet Кубке по настольному теннису» в рамках Дня московского спорта. Мероприятие прошло на территории олимпийского комплекса «Лужники».
На площади у главного стадиона «Лужники» было выставлено 130 столов, чтобы провести как можно больше матчей одновременно. Рекорд официально зарегистрировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
В рамках Кубка состоялось более 40 турниров по настольному теннису и 860 игр, которые собрали более 2000 посетителей Дня московского спорта.
Также на площадке прошел товарищеский матч между китайской и российской командой, где спортсмены из России одержали победу со счетом 3:0.
Легендарный советский тренер Валерий Шевченко и тренер сборной команды России Дмитрий Чекуров провели мастер-класс в рамках Кубка. В качестве гостей на мероприятии присутствовали президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков, первый вице-президент ФНТР Олег Завалюев, президент Федерации настольного тенниса Донецкой Народной Республики Сергей Терещенко и другие.
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