На Тверском бульваре стартовал фестиваль летних игр для детей и взрослых

Так, для любителей спорта 10 и 12 июля проведут занятия по футбольному фристайлу, а для любителей конкурсов 11 и 13 июля приготовили веселые эстафеты.

Всех желающих потанцевать в эти дни ждет стильный и современный джаз-фанк, сальса, хип-хоп и бачата.

Рядом с памятником Сергею Есенину обустроят творческие мастерские, где можно будет слепить разные игрушки. До конца недели ежедневно по будням и выходным дети старше пяти смогут создать в творческой лаборатории игры-бродилки на тему любимых сказок.

Посетители также смогут насладиться спектаклем творческого коллектива «ДаМы» и уличным шоу мимов «Хеппи пипл».

В торговых палатках на Тверском бульваре можно будет приобрести разные настольные игры, такие как шахматы, шашки, лото и дартс, а также другие предметы для развлечения.

