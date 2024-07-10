На Тверском бульваре стартовал фестиваль летних игр для детей и взрослых
В рамках проекта «Лето в Москве» на Тверском бульваре с 10 по 14 июля жителей и гостей столицы ждут танцы, эстафеты, тренировки на открытых площадках и творческие мастер-классы. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.
Так, для любителей спорта 10 и 12 июля проведут занятия по футбольному фристайлу, а для любителей конкурсов 11 и 13 июля приготовили веселые эстафеты.
Всех желающих потанцевать в эти дни ждет стильный и современный джаз-фанк, сальса, хип-хоп и бачата.
Рядом с памятником Сергею Есенину обустроят творческие мастерские, где можно будет слепить разные игрушки. До конца недели ежедневно по будням и выходным дети старше пяти смогут создать в творческой лаборатории игры-бродилки на тему любимых сказок.
Посетители также смогут насладиться спектаклем творческого коллектива «ДаМы» и уличным шоу мимов «Хеппи пипл».
В торговых палатках на Тверском бульваре можно будет приобрести разные настольные игры, такие как шахматы, шашки, лото и дартс, а также другие предметы для развлечения.
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