В России появится Союз силовых видов спорта
Союз силовых видов спорта будет создан в России. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Александр Винокуров.
По его словам, в союз войдут российские федерации бодибилдинга, тяжелой атлетики и силового экстрима.
«Это большое количество научной базы, что свидетельствует, что для здоровья есть огромная корреляция, в том числе для здорового образа жизни», - цитирует Винокурова ТАСС.
Ранее в России была образована Федерация лыжных видов спорта и сноуборда. Ее возглавил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, глава Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрий Свищев.
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