В России появится Союз силовых видов спорта

Союз силовых видов спорта будет создан в России. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Александр Винокуров.

По его словам, в союз войдут российские федерации бодибилдинга, тяжелой атлетики и силового экстрима.

«Это большое количество научной базы, что свидетельствует, что для здоровья есть огромная корреляция, в том числе для здорового образа жизни», - цитирует Винокурова ТАСС.

Ранее в России была образована Федерация лыжных видов спорта и сноуборда. Ее возглавил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, глава Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрий Свищев.

