Главы подразделений МВД сменились в четырех регионах России

Новые руководители подразделений министерства внутренних дел назначены в четырех регионах указами президента России. Сменились начальники Главных управлений МВД по Краснодарскому краю, по Республике Крым, по Ростовской области и Пермскому краю.

Новых руководителей личному составу представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, глава ведомства обратил внимание на остроту проблемы комплектования подразделений полиции.

«Подмосковье и Калуга»: Названы регионы, где особенно не хватает полицейских

Так, по данным министра, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы составляет более 40%, в Пермском крае - 50%. Глава МВД предложил новым руководителям территориальных подразделений договориться с губернаторами о развитии мер социальной поддержки личного состава из бюджета регионов.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кокольцев обозначил вопросы миграции и профилактики межнациональных конфликтов одними из наиболее актуальных в текущей повестке, и потребовал уделять им особое внимание.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mediamvd
ТЕГИ:ПолицияВладимир КолокольцевМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры