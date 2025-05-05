Главы подразделений МВД сменились в четырех регионах России
Новые руководители подразделений министерства внутренних дел назначены в четырех регионах указами президента России. Сменились начальники Главных управлений МВД по Краснодарскому краю, по Республике Крым, по Ростовской области и Пермскому краю.
Новых руководителей личному составу представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, глава ведомства обратил внимание на остроту проблемы комплектования подразделений полиции.
Так, по данным министра, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы составляет более 40%, в Пермском крае - 50%. Глава МВД предложил новым руководителям территориальных подразделений договориться с губернаторами о развитии мер социальной поддержки личного состава из бюджета регионов.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кокольцев обозначил вопросы миграции и профилактики межнациональных конфликтов одними из наиболее актуальных в текущей повестке, и потребовал уделять им особое внимание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru