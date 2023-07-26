Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока «Зенита» Малкома
Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» в среду сообщил о переходе бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Об этом команда объявила на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Бразилец будет играть под 77-м номером.
О сроке действия контракта с Малкомом не сообщается. В петербургском клубе он выступал с 2019 года.
Бразилец стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В 27 матчах он забил 23 гола и отметился девятью результативными передачами.
По информации телеканала Sky Sport, французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) согласился на трансфер нападающего Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль», сообщает «Радиоточка НСН».
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