Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока «Зенита» Малкома

Об этом команда объявила на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ). Бразилец будет играть под 77-м номером.

О сроке действия контракта с Малкомом не сообщается. В петербургском клубе он выступал с 2019 года.

Бразилец стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В 27 матчах он забил 23 гола и отметился девятью результативными передачами.

По информации телеканала Sky Sport, французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) согласился на трансфер нападающего Килиана Мбаппе в «Аль-Хиляль», сообщает «Радиоточка НСН».

