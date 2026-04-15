В России футбольный сезон-2026/27 стартует 18 июля

Футбольный сезон-2026/27 в России начнется 18 июля. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Сезон откроется матчем за Олимпбет - Суперкубок России. Место проведения игры пока не известно. При этом очередной сезон Мир - Российской премьер-лиги начнется 26 июля.

Кроме того, РФС определил дату суперфинала Фонбет - Кубка России. Он состоится 6 июня 2027 года.

Между тем Минспорт подготовил проект об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате РФ по футболу. Ожидается, что в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут заявлять не больше 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи.

