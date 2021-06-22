В РФС считают, что о кадровых перестановках задумываться рано

В РФС сообщили, что сборная России по футболу не выполнила поставленный план на чемпионате Европы 2020 года, так как национальная команда заняла последнее место в своей группе, сообщает «Интерфакс».

Черчесов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с Данией

Как заявил президент РФС Александр Дюков, о кадровых перестановках пока задумываться рано.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку сборной.

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба извинился перед болельщиками за крупное поражение российской команды от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

32-летний футболист участвовал во всех матчах российской команды на Чемпионате Европы-2020. Он забил один гол, а также отдал голевой пас Алексею Миранчуку в матче с Финляндией.

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:РФСФутболСтанислав Черчесов
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