В РФС считают, что о кадровых перестановках задумываться рано
В РФС сообщили, что сборная России по футболу не выполнила поставленный план на чемпионате Европы 2020 года, так как национальная команда заняла последнее место в своей группе, сообщает «Интерфакс».
Как заявил президент РФС Александр Дюков, о кадровых перестановках пока задумываться рано.
Он поблагодарил болельщиков за поддержку сборной.
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба извинился перед болельщиками за крупное поражение российской команды от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.
32-летний футболист участвовал во всех матчах российской команды на Чемпионате Европы-2020. Он забил один гол, а также отдал голевой пас Алексею Миранчуку в матче с Финляндией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru