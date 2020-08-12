В РФС признали ошибки судей, назначивших пенальти «Спартаку»
Решение арбитра Василия Казарцева о назначении второго пенальти в ворота ФК «Спартак» в матче с ФК «Сочи» было признано экспертно-судейской комиссией Российского футбольного союза (РФС) ошибочным. Первое пенальти, в то же время, было признано правомерным.
«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт», - сообщается на сайте РФС.
Кроме того, комиссия обнаружила ошибки в действиях судьи Алексея Еськова, отвечающего за систему VAR. По мнению комиссии, он должен был помочь главному арбитру принять правильное решение.
«Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR», - также сообщает РФС.
Ранее футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире НСН назвал решения арбитров ошибочными и связал их с низкой квалификацией судейской команды.
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