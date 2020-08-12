В РФС признали ошибки судей, назначивших пенальти «Спартаку»

«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт», - сообщается на сайте РФС.

Кроме того, комиссия обнаружила ошибки в действиях судьи Алексея Еськова, отвечающего за систему VAR. По мнению комиссии, он должен был помочь главному арбитру принять правильное решение.

«Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR», - также сообщает РФС.

Ранее футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире НСН назвал решения арбитров ошибочными и связал их с низкой квалификацией судейской команды.

