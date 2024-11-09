РФС отстранил арбитра Безбородова до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги до конца сезона-2024/25. Об этом говорится на официальном сайте организации.

По данным источника, Безбородова признали нарушившим ст. 12.6 (опоздание на предматчевое совещание), 12.17 (неявка на сборы, тесты, семинары) дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. К тому же, отмечается, что его не будут допускать и до других соревнований, которые проходят под эгидой РФС.

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В октябре в Telegram-каналах появились скриншоты комментариев пользователя с никнеймом «Владислав Безбородов». Он хвалил судью Владислава Безбородова, писал, что арбитр является единственным, кто может судить, и оскорблял другого рефери. Однако, по судейскому кодексу, делать публичные комментарии арбитрам запрещается.

Владислав Безбородов в 1991 году играл за «Зенит». Судейскую карьеру он начал в 2001 году, а матчи высшего дивизиона РФ судил с 2007 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде.

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ФОТО: РИА Новости
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