В РФС объяснили отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию уменьшением доходов

Он отметил, что только сумма распределения доходов между клубами от Лиги чемпионов УЕФА составляет €4,4 миллиарда.

По словам Митрофанова, когда российские футбольные клубы вернутся к международным соревнованиям, они также смогут получать компенсации за участие в европейских клубных турнирах.

Генеральный секретарь РФС подчеркнул, что ежегодно от УЕФА в РФС поступает сумма в три раза больше той, которую получает победитель Азиатской Лиги чемпионов.

Ранее в РФС заявили, что не используют тему перехода в Азию для шантажа УЕФА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

