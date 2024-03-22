В РФС объяснили отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию уменьшением доходов

Российский футбольный союз принял решение отказаться от идеи по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из-за того, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент самая богатая футбольная конфедерация в мире, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, сообщает «Российская газета».

«Беднее УЕФА!»: Непомнящий поддержал отказ России от Азиатской конфедерации футбола

Он отметил, что только сумма распределения доходов между клубами от Лиги чемпионов УЕФА составляет €4,4 миллиарда.

По словам Митрофанова, когда российские футбольные клубы вернутся к международным соревнованиям, они также смогут получать компенсации за участие в европейских клубных турнирах.

Генеральный секретарь РФС подчеркнул, что ежегодно от УЕФА в РФС поступает сумма в три раза больше той, которую получает победитель Азиатской Лиги чемпионов.

Ранее в РФС заявили, что не используют тему перехода в Азию для шантажа УЕФА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДеньгиАзияФутболУЕФАРФС

Горячие новости

Все новости

партнеры