«Беднее УЕФА!»: Непомнящий поддержал отказ России от Азиатской конфедерации футбола

«Я не считаю, что нам со спортивной точки зрения целесообразно переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Я очень сомневаюсь, что сильные национальные сборные Кореи, Японии, Австралии согласятся с нами играть, исходя из политической обстановки, а с другими странами азиатскими или Ближнего Востока мы и так сможем договориться – Иран, Ирак и так далее. Если говорить о клубном футболе, участие наших команд в Азиатских лигах – это многочасовые перелеты, разница во времени. Плюс Азиатская конфедерация футбола намного беднее УЕФА, там нерентабельно нам участвовать», - отметил он.

При этом Непомнящий признал, что возвращение России в УЕФА не будет быстрым. Он призвал воспользоваться ситуацией и развивать юношеский футбол.

«Что касается УЕФА, есть большие сомнения, что наше возвращение случится быстро. Я больше склоняюсь к тому, что это будет не так скоро, получается изоляция. Были такие примеры, когда те же англичане были на пять лет лишены возможности участвовать в еврокубках, при этом английский футбол не остановился. Мы должны предпринимать усилия, чтобы у нас развивался детский и юношеский футбол. Необходимо сделать работу тренеров престижной, это длинная такая история. Но я думаю, что это шанс для нашего футбола, для его развития. Если у нас достойные игроки хотят уходить в Европу, пусть уходят, но именно играть, а не сидеть на скамейке. Я не против переходов», - добавил собеседник НСН.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных соревнований, передает «Радиоточка НСН».

