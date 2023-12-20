«Беднее УЕФА!»: Непомнящий поддержал отказ России от Азиатской конфедерации футбола
Советский и российский тренер Валерий Непомнящий заявил в эфире НСН, что футбольным клубам переход в Азию будет невыгодным по финансовым соображениям.
Национальная сборная России по футболу ничего не получит от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, клубам это также будет невыгодно, заявил в интервью НСН советский и российский тренер Валерий Непомнящий, который в свое время также возглавлял южнокорейский «Юконг», китайские клубы и сборную Узбекистана.
Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.
«Я не считаю, что нам со спортивной точки зрения целесообразно переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Я очень сомневаюсь, что сильные национальные сборные Кореи, Японии, Австралии согласятся с нами играть, исходя из политической обстановки, а с другими странами азиатскими или Ближнего Востока мы и так сможем договориться – Иран, Ирак и так далее. Если говорить о клубном футболе, участие наших команд в Азиатских лигах – это многочасовые перелеты, разница во времени. Плюс Азиатская конфедерация футбола намного беднее УЕФА, там нерентабельно нам участвовать», - отметил он.
При этом Непомнящий признал, что возвращение России в УЕФА не будет быстрым. Он призвал воспользоваться ситуацией и развивать юношеский футбол.
«Что касается УЕФА, есть большие сомнения, что наше возвращение случится быстро. Я больше склоняюсь к тому, что это будет не так скоро, получается изоляция. Были такие примеры, когда те же англичане были на пять лет лишены возможности участвовать в еврокубках, при этом английский футбол не остановился. Мы должны предпринимать усилия, чтобы у нас развивался детский и юношеский футбол. Необходимо сделать работу тренеров престижной, это длинная такая история. Но я думаю, что это шанс для нашего футбола, для его развития. Если у нас достойные игроки хотят уходить в Европу, пусть уходят, но именно играть, а не сидеть на скамейке. Я не против переходов», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных соревнований, передает «Радиоточка НСН».
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