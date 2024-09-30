В РФС не согласились с результатами опроса ВЦИОМ о популярности футбола
Число россиян, которые интересуются футболом, с 2022 года по 2023 выросла с 72% до 76%, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Российского футбольного союза (РФС).
«Больше 60% респондентов положительно оценивают развитие футбола в нашей стране. Это значит, что такие проекты РФС находят положительный отклик наших граждан», - сообщили агентству в пресс-службе РФС.
Интерес россиян к футболу подтверждают и рейтинги трансляций матчей сборной, Российской премьер-лиги и Кубка России, добавили в РФС.
Ранее исследование ВЦИОМ показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru