В РФС не согласились с результатами опроса ВЦИОМ о популярности футбола

«Больше 60% респондентов положительно оценивают развитие футбола в нашей стране. Это значит, что такие проекты РФС находят положительный отклик наших граждан», - сообщили агентству в пресс-службе РФС.

Интерес россиян к футболу подтверждают и рейтинги трансляций матчей сборной, Российской премьер-лиги и Кубка России, добавили в РФС.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%), передает «Радиоточка НСН».

