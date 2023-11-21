Федерация футбола Буркина-Фасо ведет переговоры по матчу с Россией
21 ноября 202315:06
Сборная Буркина-Фасо обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения товарищеского матча с национальной командой Россией, сообщает Sport24.
Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола африканской страны Кадер Траоре заявил, что речь идёт об организации встречи в мартовскую паузу 2024 года.
«Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», — уточнил он.
Ранее сборная России по футболу разгромила национальную команду Кубы в товарищеском матче со счётом 8:0, сообщает RT.
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- Федерация футбола Буркина-Фасо ведет переговоры по матчу с Россией
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru