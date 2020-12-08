В программу летней Олимпиады в Париже включат серфинг и брейк-данс

В программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже включат скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Решение об этом накануне принял исполком МОК.

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Кроме того, решено, что будет сокращена общая квота спортсменов до 10,5 тысяч человек.

Более всего уменьшилась квота в тяжелой атлетике. Связано это в том числе с допингом в этом виде спорта. Также значительно сокращена квота боксеров из-за приостановки признания в МОК Международной федерации любительского бокса.

Между тем затраты на антикоронавирусные меры в рамках летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года превысят 950 млн долларов, сообщает РИА ФАН. Часть суммы выделит правительство Японии.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Олимпиада
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