В программу летней Олимпиады в Париже включат серфинг и брейк-данс

Кроме того, решено, что будет сокращена общая квота спортсменов до 10,5 тысяч человек.

Более всего уменьшилась квота в тяжелой атлетике. Связано это в том числе с допингом в этом виде спорта. Также значительно сокращена квота боксеров из-за приостановки признания в МОК Международной федерации любительского бокса.

Между тем затраты на антикоронавирусные меры в рамках летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года превысят 950 млн долларов, сообщает РИА ФАН. Часть суммы выделит правительство Японии.



